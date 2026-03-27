Der DAX wirkt zum Handelsstart eher vorsichtig-stabil und steht nur leicht über dem Vortag. Zwar sorgt Trumps erneute Fristverlängerung gegenüber dem Iran kurzfristig für Erleichterung, doch die Zweifel an einer schnellen diplomatischen Lösung bleiben - zumal der Brent-Ölpreis weiter über 100 Dollar je Fass notiert. Vor dem Wochenende dominiert damit weiter das Warten auf neue Schlagzeilen aus dem Nahen Osten, echte Risikofreude kommt kaum auf. Bei den Einzelwerten heute im Fokus: CTS, Evonik, Jungheinrich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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