Pyramid greift zum Kapitalmarkt: Mit einer Barkapitalerhöhung will sich das Unternehmen frische Mittel sichern - und setzt damit ein klares Signal für die kommenden Wachstumsjahre. Für Anleger stellt sich jetzt die entscheidende Frage: Chance auf Expansion oder Risiko durch Verwässerung? Kapitalerhöhung im Detail: Attraktiver Bezugspreis setzt Impuls Pyramid plant eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre im Verhältnis 1:1. Das bedeutet: Für jede bestehende Aktie kann eine neue Aktie zum Preis von 1,38 Euro bezogen werden. Insgesamt sollen bis zu 5,76 Millionen neue Aktien ausgegeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin