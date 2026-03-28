Maritimer Rüstungsboom - Rheinmetall und Harvest Technology im Fokus

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Die globale Aufrüstung der Seestreitkräfte eröffnet neue Chancen entlang der gesamten maritimen Wertschöpfungskette. Während Rheinmetall AG mit dem Einstieg in den Schiffbau seine industrielle Basis erweitert, positioniert sich Harvest Technology Group Limited (ISIN AU0000082422) als Anbieter sicherer Kommunikationslösungen für autonome und vernetzte Einsätze auf See. Beide Unternehmen profitieren damit von einem strukturellen Trend hin zu stärker digitalisierten und vernetzten Marineoperationen.

Steigende Verteidigungsbudgets treiben maritime Nachfrage

Die sicherheitspolitische Lage hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. NATO-Staaten und zahlreiche asiatische Länder erhöhen ihre Verteidigungsausgaben, wobei die Marine eine zunehmend zentrale Rolle einnimmt. Neben klassischen Plattformen wie Fregatten oder Versorgungsschiffen wächst insbesondere die Nachfrage nach Technologien zur Überwachung, Datenübertragung und Steuerung komplexer Systeme.

Ein entscheidender Treiber ist die zunehmende Automatisierung militärischer Systeme. Unbemannte Fahrzeuge, vernetzte Sensorik und Echtzeit-Datenverarbeitung erfordern leistungsfähige und gleichzeitig robuste Kommunikationslösungen - gerade in abgelegenen oder umkämpften Einsatzgebieten.

Rheinmetall erweitert Wertschöpfung um Schiffbau

Rheinmetall reagiert auf diese Entwicklung mit einem strategischen Ausbau seines Geschäftsmodells. Mit der Übernahme des Marineunternehmens NVL (Naval Vessels Lürssen) steigt der Konzern in den Schiffbau ein und ergänzt sein bisheriges Portfolio aus Waffen, Munition und Elektronik.

NVL betreibt mehrere Werften in Deutschland und verfügt über umfassende Expertise im Bau von Marineeinheiten wie Fregatten, Korvetten und Spezialschiffen. Rheinmetall plant, die neue Marinesparte deutlich auszubauen und mittelfristig zu einem zentralen Wachstumstreiber zu entwickeln.

Durch die Integration von Plattformbau und Waffentechnologie entsteht ein stärker vertikal integriertes Geschäftsmodell. Künftig kann Rheinmetall komplette Systeme aus einer Hand anbieten - ein Ansatz, der im internationalen Wettbewerb an Bedeutung gewinnt.

Zudem eröffnet die eigene Schiffskompetenz zusätzliche Möglichkeiten bei der Entwicklung maritimer Waffensysteme. Die Verzahnung von Plattform und Technologie könnte langfristig zu Effizienzgewinnen und einer stärkeren Marktposition führen.

Harvest Technology adressiert digitale Schlüsseltechnologie

Parallel dazu zeigt sich im Technologiesegment eine zunehmende Spezialisierung. Harvest Technology entwickelt Kommunikationslösungen für sogenannte "mission-critical environments", also Einsatzgebiete mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Im Zentrum steht die proprietäre Nodestream-Technologie, die laut Investor-Präsentation besonders für Anwendungen mit sehr geringer Bandbreite optimiert ist. Selbst bei Datenraten von unter 100 kbps sollen stabile Video-, Audio- und Datenübertragungen möglich sein. Gleichzeitig setzt das System auf militärische Verschlüsselung mit 384-Bit-Standard.

Diese Kombination adressiert ein zentrales Problem moderner Einsätze: die zuverlässige Kommunikation in abgelegenen oder gestörten Netzwerken. Gerade maritime Operationen - etwa bei Offshore-Einsätzen, Überwachung oder unbemannten Systemen - sind auf solche Technologien angewiesen.

Breites Anwendungsspektrum mit Fokus auf Verteidigung

Harvest positioniert seine Lösungen bewusst sektorübergreifend. Neben Verteidigung zählen auch Grenzsicherung, Energie, maritime Anwendungen und öffentliche Sicherheit zu den Zielmärkten.

Besonders im maritimen Bereich zeigen sich konkrete Einsatzfelder. Dazu gehören unter anderem die Vernetzung ganzer Schiffsflotten, die Übertragung von Daten aus Offshore-Drohnen oder Systeme zur Piraterieabwehr und Bordüberwachung. Ziel ist es, Echtzeit-Situationsbewusstsein zu schaffen und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen laut Präsentation bereits mit europäischen Verteidigungsunternehmen zusammen, etwa im Bereich unbemannter Systeme und Drohnenoperationen. Diese Pilotprojekte könnten mittelfristig in skalierbare Anwendungen übergehen.

Skalierbares Geschäftsmodell mit hohen Margen

Ein zentrales Element der Strategie ist das Geschäftsmodell. Harvest setzt auf wiederkehrende Umsätze, insbesondere im Softwarebereich. Laut Investor-Deck liegen die Margen hier bei über 90 Prozent, während Hardwarelösungen ebenfalls solide Margen aufweisen.

Das Unternehmen verfolgt dabei einen kapitalleichten Ansatz mit Fokus auf skalierbare, eingebettete Lösungen. Gleichzeitig soll ein klar definierter Wachstumspfad zur Profitabilität führen. Für die kommenden Jahre wird ein schrittweiser Anstieg der Umsätze erwartet, begleitet von einer Verbesserung der operativen Ergebnisse mit dem Ziel, zeitnah die Gewinnzone zu erreichen.

Diese Kombination aus hoher Skalierbarkeit und wachsender Nachfrage nach sicherer Datenübertragung könnte das Unternehmen in einem frühen Marktsegment positionieren.

Zwei Strategien entlang eines gemeinsamen Trends

Der Vergleich zeigt zwei unterschiedliche, aber komplementäre Ansätze. Rheinmetall setzt auf industrielle Integration und große Plattformprojekte, während Harvest Technology als spezialisierter Anbieter digitaler Infrastruktur agiert.

Beide profitieren jedoch vom gleichen strukturellen Trend: der zunehmenden Bedeutung vernetzter und autonomer Systeme im maritimen Umfeld. Während klassische Schiffbauer und Rüstungskonzerne ihre Kompetenzen erweitern, wächst gleichzeitig die Nachfrage nach technologischen Lösungen, die diese Systeme erst funktionsfähig machen.

Fazit: Maritime Aufrüstung als langfristiger Wachstumstreiber

Die Entwicklung hin zu stärker vernetzten und technologisch komplexeren Marineeinheiten dürfte sich fortsetzen. Rheinmetall positioniert sich dabei als integrierter Anbieter, der von steigenden Budgets und Großprojekten profitieren könnte.

Harvest Technology hingegen adressiert eine spezialisierte Nische mit hoher technologischer Relevanz. Die weitere Entwicklung dürfte davon abhängen, inwieweit es gelingt, Pilotprojekte in skalierbare Geschäftsmodelle zu überführen und die angestrebte Profitabilität zu erreichen.

Für Investoren ergibt sich ein breites Spektrum an Möglichkeiten - von etablierten Rüstungskonzernen bis hin zu wachstumsorientierten Technologieanbietern im Umfeld der maritimen Digitalisierung.

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Quellen:

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article69a5833dcc6f44c0f427a2b3/rheinmetall-uebernimmt-norddeutsche-werften-um-eine-marine-sparte-aufzubauen.html



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Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

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Enthaltene Werte: AU0000082422