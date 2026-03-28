Gold-Volatilität erschüttert Majors - während West Wits erstes Gold liefert und Tesoro die Entwicklung vorantreibt

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Die Goldmärkte senden gemischte Signale: Während der Preis zuletzt unter die psychologisch wichtige Marke von 5.000 USD gefallen ist, werden die langfristigen Prognosen zunehmend optimistischer. Vor diesem Hintergrund geraten große Produzenten wie Newmont unter Druck, während kleinere Entwickler wie West Wits Mining und Tesoro Gold operative Meilensteine erreichen, die ihre Bewertungsprofile neu gestalten könnten.

Makro-Umfeld: Volatilität mit bullischem Langfrist-Narrativ

Der Goldmarkt befindet sich derzeit im Spannungsfeld zwischen kurzfristigen makroökonomischen Gegenwinden und strukturell unterstützenden Faktoren. Die jüngste Preisschwäche - ausgelöst durch Erwartungen an länger anhaltend hohe Zinsen in den USA sowie steigende Energiepreise - hat Gold unter 5.000 USD je Unze gedrückt.

Höhere Zinsen verringern tendenziell die Attraktivität nicht verzinslicher Anlagen wie Gold. Gleichzeitig sorgen Inflationsdaten und geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, weiterhin für Unsicherheit an den Finanzmärkten.

Dennoch bleibt der längerfristige Ausblick konstruktiv. BNP Paribas prognostiziert, dass Gold bis 2026 über 6.000 USD je Unze steigen könnte. Anhaltende Inflation, starke Nachfrage der Zentralbanken und geopolitische Risiken könnten diese Entwicklung stützen. Ein solches Szenario würde eine strukturelle Verschiebung im Goldmarkt darstellen und die durchschnittlichen Preise früherer Zyklen potenziell verdoppeln.

Newmont unter Druck trotz starker Fundamentaldaten

Der jüngste Rückgang des Goldpreises hat unmittelbare Auswirkungen auf große Produzenten. Die Aktie der Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) fiel deutlich und verlor allein im März rund 18 %.

Diese Reaktion ist nicht ungewöhnlich. Goldaktien weisen typischerweise einen gehebelten Bezug zum zugrunde liegenden Rohstoffpreis auf. Sinkt der Goldpreis, geraten Margen unter Druck und die Anlegerstimmung verschlechtert sich.

Dies geschieht trotz starker finanzieller Ergebnisse von Newmont. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen freien Cashflow von etwa 7,3 Milliarden USD und nutzte einen erheblichen Teil davon zur Schuldenreduzierung und zur Ausschüttung an Aktionäre. Die Strategie umfasst zudem eine Mindestliquidität von 5 Milliarden USD, was den Fokus auf Widerstandsfähigkeit über Rohstoffzyklen hinweg unterstreicht.

Aus Bewertungssicht könnte die jüngste Korrektur auch Gewinnmitnahmen nach einer starken Rally im Vorjahr widerspiegeln, in deren Verlauf sich die Aktie mehr als verdoppelt hatte. Für Investoren bleibt die zentrale Frage, ob die aktuelle Schwäche eine zyklische Delle oder der Beginn einer umfassenderen Neubewertung ist.

West Wits: Übergang vom Entwickler zum Produzenten

Während große Produzenten stark auf makroökonomische Entwicklungen reagieren, werden kleinere Unternehmen stärker von operativen Fortschritten beeinflusst. West Wits Mining Limited (ISIN: AU000000WWI4) hat kürzlich mit dem ersten Goldguss im Qala-Shallows-Projekt in Südafrika einen entscheidenden Wendepunkt erreicht.

Die Erstproduktion, die im März 2026 in der Ezulwini-Aufbereitungsanlage von Sibanye-Stillwater abgeschlossen wurde, markiert den Übergang vom Entwickler zum Goldproduzenten. Dieser Schritt geht typischerweise mit einer grundlegenden Neubewertung einher, da Unternehmen von kapitalintensiven Entwicklungsphasen in cashflow-generierende Betriebsphasen übergehen.

Qala Shallows stellt Phase 1 des umfassenderen Witwatersrand Basin Projects dar, das über eine Ressource von etwa 7,24 Millionen Unzen verfügt. Bemerkenswert ist, dass es sich um die erste neue Untertage-Goldmine in Südafrika seit über 15 Jahren handelt, was die strategische Bedeutung des Projekts unterstreicht.

Der Fokus des Unternehmens liegt nun auf der Produktionssteigerung, der Erhöhung der Erzlieferungen und der Etablierung stabiler Betriebsabläufe. Ausführungsrisiken bestehen weiterhin, insbesondere während der Hochlaufphase, jedoch reduziert dieser Meilenstein das Investitionsrisiko erheblich.

Tesoro Gold: starke Projektökonomie und Entwicklungsfortschritte

Im Entwicklungsstadium treibt Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) weiterhin sein El-Zorro-Projekt in Chile voran.

Laut Investorenpräsentation (März 2026) umfasst das Projekt eine Mineralressource von etwa 1,82 Millionen Unzen mit einem Goldgehalt von 1,10 g/t sowie eine nicht begrenzte Ressource von rund 2,0 Millionen Unzen. Das Projekt profitiert von einem einfachen Tagebau-Design und konventioneller Verarbeitung, was die technische Komplexität in der Regel reduziert.

Die Finanzkennzahlen aus der Scoping-Studie weisen auf eine robuste Wirtschaftlichkeit hin. Bei einem Basis-Goldpreis von 2.750 USD je Unze ergibt sich ein Kapitalwert (NPV) nach Steuern von 663 Millionen USD sowie eine interne Rendite (IRR) von 51,3%. Der freie Cashflow über die Lebensdauer der Mine wird auf 1,23 Milliarden USD geschätzt.

Wichtig ist zudem die starke Hebelwirkung gegenüber steigenden Goldpreisen. Wie die Sensitivitätsanalyse (Seite 8 der Präsentation) zeigt, führen höhere Goldpreise zu deutlich steigenden Kapitalwerten und Cashflows, was die operative Hebelwirkung im aktuellen bullischen Goldumfeld unterstreicht.

Operativ strebt Tesoro eine finale Investitionsentscheidung bis Ende 2026 an, während laufende Bohrprogramme auf eine Erweiterung der Ressourcenbasis und eine höhere geologische Sicherheit abzielen. Das Projekt befindet sich in Chile, einer etablierten Bergbauregion mit guter Infrastruktur und klaren regulatorischen Rahmenbedingungen.

Marktpositionierung: Divergenz zwischen Produzenten und Entwicklern

Das aktuelle Marktumfeld zeigt eine zunehmende Divergenz innerhalb des Goldsektors. Große Produzenten wie Newmont reagieren stark auf kurzfristige Rohstoffpreisbewegungen und makroökonomische Signale.

Im Gegensatz dazu werden Entwickler und aufstrebende Produzenten stärker von unternehmensspezifischen Katalysatoren beeinflusst. Für West Wits ist der Übergang zur Produktion ein zentraler Werttreiber, während für Tesoro der Fortschritt hin zur Bauentscheidung und die Darstellung der Projektwirtschaftlichkeit im Mittelpunkt stehen.

Gleichzeitig könnten beide Segmente von einem strukturell höheren Goldpreis profitieren. Insbesondere kleinere Unternehmen weisen aufgrund ihrer Wachstumsprofile häufig eine höhere operative Hebelwirkung gegenüber steigenden Goldpreisen auf.

Fazit: kurzfristige Volatilität, langfristige Chancen

Der Goldsektor befindet sich derzeit in einer Phase kurzfristiger Volatilität, getrieben durch Zinserwartungen und geopolitische Entwicklungen. Dies hat zu Schwäche sowohl beim Goldpreis als auch bei großen Produzenten wie Newmont geführt.

Der langfristige Ausblick bleibt jedoch unterstützend. Prognosen wie das 6.000-USD-Szenario von BNP Paribas verdeutlichen das Potenzial für einen anhaltenden Bullenmarkt.

Vor diesem Hintergrund gewinnen unternehmensspezifische Entwicklungen zunehmend an Bedeutung. Die erste Goldproduktion von West Wits stellt einen wichtigen operativen Meilenstein dar, während Tesoro Gold weiterhin eine starke Projektökonomie und Fortschritte in der Entwicklung zeigt.

Für Investoren bietet der Sektor eine Mischung aus zyklischen Risiken und strukturellen Chancen. Das Zusammenspiel von makroökonomischen Faktoren und operativer Umsetzung dürfte in den kommenden Jahren die Entwicklung der verschiedenen Segmente des Goldmarktes maßgeblich bestimmen.

Quellen:

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/markets-news/motley/824432/why-newmont-stock-is-tumbling-today/

https://www.miningreview.com/news/west-wits-celebrates-first-gold-pour-at-qala-shallows

https://www.idnfinancials.com/news/61306/bnp-paribas-forecasts-gold-price-to-surpass-usd-6-000-in-2026



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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

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Enthaltene Werte: US6516391066,AU000000WWI4,AU0000077208