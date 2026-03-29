Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0) konnte in der 13. Kalenderwoche einen deutlichen Kurszuwachs von 16,13 Prozent verbuchen. Damit positionierte sich das Unternehmen aus Essen als der Top-Performer im DAX. Am Freitag schloss die Aktie mit einem Kurs von 56,30 Euro, wobei das Wochenhoch bereits am Donnerstag mit 57,42 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht wurde.StatusDerzeit ist die Brenntag-Aktie keine aktive Empfehlung von RuMaS. Anlegerinnen und Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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