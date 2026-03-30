Medizinische Fortschritte bewegen uns alle. Auch die Onkologie ist im Wandel. Da herkömmliche Immuntherapien bei Hautkrebs zunehmend an Grenzen stoßen, rückt die Korrektur des fehlerhaften Tumorstoffwechsels in den Fokus der klinischen Forschung. Ein zentraler Ansatzpunkt ist dabei der sogenannte Warburg-Effekt, bei dem Krebszellen ihre Energiegewinnung auf aerobe Glykolyse umstellen, um ihr unkontrolliertes Wachstum zu befeuern. Dieses dynamische Entwicklungsumfeld wird durch eine drohende Patentklippe verschärft, die laut Berechnungen der Unternehmensberatung PwC bis zum Jahr 2028 Branchenumsätze in Höhe von 104 Mrd. USD gefährdet - viele Patente für Wirkstoffe laufen aus. Aktuell taxieren die Marktforscher von Fortune Business Insights das Volumen des globalen Onkologie-Marktes für 2026 auf 286,36 Mrd. USD. Während der Pharmagigant Roche seine Marktführerschaft absichert und die Galderma Group die dermatologische Standardversorgung dominiert, setzt das Biotechnologie-Unternehmen Vidac Pharma mit einem völlig neuartigen Wirkmechanismus an der metabolischen Lücke der Krebszellen an und will dem Krebs so den Stecker ziehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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