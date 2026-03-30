Nach einem weiteren herausfordernden Jahr für Südzucker (SZU) erwarten wir im vierten Quartal 26 (Geschäftsjahr endend am 28. Februar) keine signifikante operative Erholung. Das Zuckerjahr, das im Dezember endete, spiegelte weiterhin ein strukturelles Überangebot in Europa wider, bedingt durch eine starke Ernte, was die Zuckerpreise unter Druck hielt. Wir prognostizieren Umsätze von etwa 2,2 Mrd. EUR, was einem Rückgang von 2,3 % im Jahresvergleich entspricht, und ein EBITDA von 163 Mio. EUR, wobei die Margen hauptsächlich aufgrund von Kosteneinsparungen und nicht durch Preiserhöhungen auf 7,5 % steigen. Allerdings wird das EBIT stark von außergewöhnlichen Wertminderungen im Zuckersegment betroffen sein. Trotz des schwachen kurzfristigen Umfelds sehen wir zunehmende Anzeichen eines Wendepunkts, da bereits frühe Verbesserungen der Zuckerpreise sichtbar sind. Steigende Bioethanolpreise, reduzierte europäische Zuckerrübenflächen und potenzielle wetterbedingte Versorgungsstörungen durch ein mögliches El Niño-Klimaereignis deuten alle auf einen strafferen globalen Zuckermarkt und höhere Preise hin. Vor dem Hintergrund dieser verbesserten Aussichten erhöhen wir unsere mittelfristigen Schätzungen, erwarten für das Geschäftsjahr 27 die obere Grenze der Guidance und stufen SZU auf BUY (von HOLD) mit einem neuen Kursziel von 15,00 EUR (alt: 9,00 EUR) hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag





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