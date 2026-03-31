Das Modul "Mono S4 Halfcut Chroma Orange" soll sich besonders für Photovoltaik-Anlagen in historischen Altstädten und auf denkmalgeschützten Gebäuden eignen. Den Wirkungsgrad gibt Solar Fabrik mit 20,02 Prozent an. Solar Fabrik hat erstmals ein farbiges Solarmodul in seinem Portfolio. Das Produkt "Mono S4 Halfcut Chroma Orange" sei ein rot-braunes Solarmodul, das bei strengen Vorgaben des Denkmalschutzes eingesetzt werden kann, um die historische Ästhetik des Gebäudes zu bewahren. Die rot-braune Farbgebung sei angelehnt an RAL 8004, teilte Solar Fabrik mit. Sie sei speziell für den Einsatz auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland