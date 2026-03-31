Das neue Photovoltaik-Modul Mono S4 Halfcut Chroma Orange des Herstellers Solar Fabrik passt sich dank einer ziegelroten Optik harmonisch in historische Altstädte und denkmalgeschützte Gebäude an. Die Solar Fabrik präsentiert erstmals ein farbiges Solarmodul. Das Mono S4 Halfcut Chroma Orange hat eine rot-braune Farbe, die an den Farbton RAL 8004 angelehnt ist. Das Unternehmen hat das Solarpanel speziell für den Einsatz auf klassischen roten Ziegeldächern entwickelt. Es soll eine harmonische Integration ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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