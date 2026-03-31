Pyramid meldet ein starkes Lebenszeichen - und das mit Wucht. Der IT-Spezialist startet mit einem Rekord-Auftragseingang ins Jahr 2026 und legt damit die Basis für eine potenziell deutlich dynamischere Entwicklung. Für Anleger wird die Story damit zunehmend spannend. Auftragseingang explodiert - über 70 % Wachstum Mit einem Auftragseingang von 26,9 Mio. Euro im ersten Quartal 2026 stellt Pyramid einen neuen Höchstwert auf. Der bisherige Rekord wird damit übertroffen, gleichzeitig ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von über 70 Prozent. Besonders bemerkenswert: Dieses Wachstum kommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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