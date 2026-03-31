NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges im Nahen Osten hat den US-Aktienmarkt am Dienstag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an.

Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Irans Präsident Massud Peseschkian sagte in einem Telefonat mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, der Iran habe "den nötigen Willen, diesen Krieg zu beenden", erwarte jedoch, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt würden.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 2,1 Prozent auf 46.141 Punkte. Damit setzte sich der Leitindex weiter von der runden und damit psychologisch wichtigen Marke von 45.000 Zählern ab. Sie hielt zuletzt im Abwärtssog als Unterstützung. Analysten messen ihr auch deshalb große Bedeutung bei, weil der Dow Ende 2024 auf diesem Niveau Rekorde aufgestellt hatte.

Die aktuelle Monatsbilanz des Leitindex aber ist mit einem Minus von fast sechs Prozent tiefrot, denn der Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran ist bei Investoren nicht gut angekommen. Einen höheren Verlust auf Monatssicht gab es zuletzt im September 2022. Seinerzeit hatten drastische Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln im Zuge des Ukraine-Krieges sowie Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie zu einem Inflationsschub geführt, der die Furcht vor weiteren Zinsanhebungen geschürt hatte.

Der marktbreite S&P 500 zog am Dienstag um 2,3 Prozent auf 6.488 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,7 Prozent auf 23.576 Punkte nach oben.

Mit Blick auf Einzelwerte rückte die Pharma- und Biotech-Branche ins Rampenlicht. So sprangen Aktien von Apellis Pharma um 136 Prozent auf gut 40 US-Dollar nach oben. Der Krebs- und Neurologiespezialist Biogen will Apellis für 41 Dollar je Papier übernehmen. Dessen Anteilscheine büßten 4 Prozent ein.

Titel von Centessa Pharma schnellten um fast 45 Prozent auf knapp 40 Dollar nach oben. Eli Lilly will den Spezialisten für Hämatologie und Immunologie kaufen. Der Branchenriese bietet 38 Dollar in bar je Aktie plus eine Prämie von bis zu 9 Dollar je Anteilschein für den Fall, dass die Wirkstoffe von Centessa erfolgreich sind. Eli Lilly gewannen gut 3 Prozent.

An der Spitze des Nasdaq 100 zogen die Aktien von Marvell Technology um gut zwölf Prozent an. Der Branchenriese Nvidia investierte im Rahmen einer strategischen Partnerschaft 2 Milliarden Dollar in den Chiphersteller, um Marvell an die KI-Fabrik von Nvidia anzubinden. Dessen Titel gewannen fast fünf Prozent.

Als klares Schlusslicht im Index sackten Constellation Energy um fast acht Prozent ab. Das Energieunternehmen hatte mit seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr enttäuscht./la/he

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