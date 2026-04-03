Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben sind in der EU-Leerverkaufsverordnung festgelegt, die ein zweistufiges Transparenzsystem vorsieht. Ab einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,5 ...Kaufchancen für Gewinneraktien - Börse Münchenhttps://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=189232https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=189232Eine kurze Woche, die sich insgesamt mehr nach Karfreitag als nach Ostersonntag anfühlt. Und wenn wir unsere Erde so betrachten, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sie Richtung Mond zu verlassen, wie die Artemis 2 mit ihrer Besatzung am Mittwochabend. Kein Wachstum im Tal Für uns Erdenbürger bleiben die Zeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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