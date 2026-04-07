Ambitioniertes Ziel ausgerufen: Liberias Gold-Potenzial erwacht - Dieser Goldplayer will 2026 liefern!

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Große Landposition, starke Bohrergebnisse und eine klare Roadmap zur ersten Ressource: Warum Zodiac Gold 2026 in Liberia besonders spannend werden könnte.
Zodiac Gold (TSXV: ZAU / WKN A3EKSC) rückt mit seinem Projektportfolio in Liberia zunehmend in den Blickpunkt von Rohstoffinvestoren. Das Unternehmen hat sich eine aussichtsreiche Position in einem geologisch hochkarätigen Teil des westafrikanischen Kratons gesichert, der zu den bedeutendsten Goldproduktionsregionen der Welt zählt und wo bislang mehr als 450 Mio. Unzen Gold entdeckt wurden. Zudem beherbergt die Region 70 Goldlagerstätten mit mehr als 1 Mio. Unzen sowie 40 Vorkommen mit über 3 Mio. Unzen! Während aber Ghana, Mali und Burkina Faso seit Jahren intensiv exploriert werden, gilt Liberia weiterhin als vergleichsweise wenig erschlossen - und gerade das macht den Standort für Unternehmen wie Zodiac Gold besonders interessant.
Hinzu kommt ein Umfeld, das für internationale Investoren klare Rahmenbedingungen bietet. Liberia hat sich seit 2003 zu einer stabilen parlamentarischen Demokratie entwickelt und vier friedliche Wahlzyklen durchlaufen, zuletzt 2023. Englisch als Amtssprache, die Nutzung des US-Dollars und ein Bergbaukodex nach australischem Vorbild wirken zusätzlich stabilisierend. Das Regelwerk schafft Transparenz bei Mineral- und Oberflächenrechten und unterstützt beschleunigte Genehmigungsverfahren. Auch fiskalisch ist das Umfeld klar strukturiert: Die Körperschaftssteuer liegt bei 25%, der Staat hält 10% Carried Interest, die Royalties betragen 3% und Gewinne können zu 100% ohne Beschränkungen repatriiert werden. Dass der Bergbausektor rund 25% des BIP und 60% der Exporterlöse Liberias ausmacht, unterstreicht die hohe Bedeutung dieses Sektors für das Land.
Zodiac Gold sichert sich eine starke Position an der Todi-Scherzone
Zodiac Gold hält eine 100-prozentige Beteiligung an einem 2.316 km² großen Landpaket entlang der Todi-Scherzone. Das Flaggschiffprojekt Todi umfasst 418 km² und befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Genehmigungsverfahren für eine Entwicklungsvereinbarung (Mineral Development Agreement). Im Mittelpunkt steht dort die Arthington-Entdeckung, auf die Teil eines 16 Kilometer langen Trends mit anomaler Bodengeochemie ist.
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