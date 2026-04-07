Die NanoRepro-Aktie befindet sich seit dem Hoch im August letzten Jahres mit 2 € in einem langfristigen Abwärtstrend. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +4% und steht bei rund 1,45 €. Das Lifestyle-Unternehmen will sein Geschäftsmodell neu aufstellen und in die Offensive gehen. Wie sind die Zukunftsaussichten? Umbau des Konzerns beginnt Bekannt wurde das Unternehmen durch Selbsttests während der Corona-Pandemie. Nach diesem Hype rückte das Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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