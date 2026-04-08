In der deutschen Medienlandschaft hat nach dem Irankrieg der USA zusammen mit Israel nun die Renten- und Arbeitszeitpolitik der Bundesregierung kurzzeitig die höchste Aufmerksamkeitsstufe bekommen. So übte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Frau Yasmin Fahimi deutliche Kritik an zentralen Aussagen von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). Wer länger arbeiten will, kann dies bereits, aber über 55-jährige Arbeitslose finden nur noch selten einen ansprechenden Job. Die Politik solle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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