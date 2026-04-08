Zürich - Die Bank Vontobel kann bei der Eröffnung ihrer neuen Filiale in Düsseldorf von der Übernahme eines ganzen Teams von BNP Paribas profitieren. Es handelt sich laut AWP-Informationen um frühere HSBC-Kundenberater, die nun in der Folge der Übernahme der deutschen HSBC-Private-Banking-Sparte durch BNP Paribas abgesprungen sind. Insgesamt dürften 15 ehemalige HSBC-Leute zu Vontobel wechseln, die meisten davon Kundenbetreuer und Investmentberater, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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