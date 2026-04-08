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Oregen Energy baut Position aus - während Öl bei $96 konsolidiert und Namibias Mega-Ölboom weiter eskaliert
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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
08.04.26 | 12:53
8,154 Euro
+10,73 % +0,790
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
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STOXX Europe 600
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,1728,17613:09
8,1748,17613:09
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5-Tage-Chart
BILFINGER
BILFINGER SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BILFINGER SE110,40+7,18 %
COMMERZBANK AG34,4600,00 %
DEUTSCHE BANK AG27,398+6,90 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG8,154+10,73 %
HEIDELBERG MATERIALS AG186,05+9,22 %
HOCHTIEF AG438,40+7,61 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG42,555+11,21 %
SIEMENS AG231,30+10,14 %
SIEMENS ENERGY AG164,94+11,64 %
TUI AG7,358+11,96 %
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