Tansania im Fokus: EcoGraf konkretisiert Goldstrategie und startet Farm-in mit AngloGold

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EcoGraf schärft seine Goldstrategie in Tansania, treibt Golden Frontier voran und startet mit AngloGold Ashanti das Farm-in auf Golden Eagle. Damit gewinnt das großflächige Portfolio weiter an Profil.

Die australische EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) rückt ihre Goldaktivitäten in Tansania stärker ins Blickfeld und verbindet dabei zwei Entwicklungen, die für die weitere Ausrichtung des Portfolios wichtig sind: Zum einen konkretisiert das Unternehmen seine Strategie für die großflächigen Golden-Frontier-Goldassets, zum anderen ist mit AngloGold Ashanti das Starttreffen für das Farm-in auf dem Golden-Eagle-Goldprojekt erfolgt. Damit entsteht ein neues Bild eines Projektpakets, das sich über mehr als 3.000 Quadratkilometer erstreckt und laut Unternehmen inzwischen 21 aussichtsreiche Goldziele in den südlichen, nördlichen und westlichen Bereichen umfasst.

Der Zeitpunkt ist aus Sicht von EcoGraf nicht zufällig. Das Unternehmen verweist auf wachsendes Interesse aus der Branche, das sich zuletzt auch in Gesprächen mit Investoren und großen Goldproduzenten auf der Mining Indaba 2026 in Kapstadt gezeigt habe. Parallel dazu hat Tansania seine Position als drittgrößter Goldproduzent Afrikas weiter gestärkt. In einem Umfeld steigender Goldpreise und knapper verfügbarer Explorationslizenzen in dem ostafrikanischen Land gewinnt ein zusammenhängendes, großflächiges Landpaket wie Golden Frontier für potenzielle Partner zusätzlich an Gewicht.

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EcoGraf konkretisiert Tansania-Goldstrategie und startet Farm-in mit AngloGold

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