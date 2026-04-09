EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Nach der erfolgreichen Erstemission einer Tranche über EUR 32 Mio. im August 2025 im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Investoren sowie dem anschließenden Tap im Oktober 2025, der das Gesamtvolumen auf EUR 72 Mio. erhöhte, plant die Gesellschaft die Platzierung einer weiteren Tranche.
Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.
Das Unternehmen hat Berenberg als Sole Facilitation Agent beauftragt.
Kontakt
09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-Mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2305414
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2305414 09.04.2026 CET/CEST