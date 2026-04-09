Der Autokonzern Stellantis ist angeblich in fortgeschrittenen Gesprächen mit seinem chinesischen Partner Leapmotor, um gemeinsam ein Elektro-SUV für die Stellantis-Marke Opel zu entwickeln, das dem Leapmotor B10 ähneln soll. Beide Fahrzeuge könnten künftig gemeinsam im Stellantis-Werk in Saragossa in Spanien gebaut werden. Dass Stellantis und Leapmotor immer enger zusammenrücken, zeigen die Meldungen der letzten Wochen. So erwägt Leapmotor aktuell, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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