PTA-News: Addiko Bank AG: RBI beabsichtigt, ein freiwilliges Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung für Addiko abzugeben

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Addiko Bank AG: RBI beabsichtigt, ein freiwilliges Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung für Addiko abzugeben

Wien (pta000/09.04.2026/11:45 UTC+2)

Wien, 9. April 2026 - Addiko Bank AG ("Addiko") nimmt die Bekanntgabe der Absicht von Raiffeisen Bank International AG ("RBI") zur Kenntnis, ein freiwilliges Angebot zur Kontrollerlangung an alle Aktionäre von Addiko abzugeben.

Vor dem Tag der Ankündigung der Absicht ein Übernahmeangebot abzugeben, stand RBI nicht in Kontakt mit Addiko.

Addiko wird im Einklang mit den Verpflichtungen des österreichischen Übernahmegesetzes vorgehen, einschließlich der Abgabe einer Äußerung nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch RBI.

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Kontakt Vanja Vanicek Managing Director, Group Marketing and Corporate Communications vanja.vanicek@addiko.com

Über Addiko Gruppe

Die Addiko Gruppe ist eine spezialisierte Bankengruppe, die Bankprodukte und -dienstleistungen für Konsumenten (Consumer) und kleine und mittlere Unternehmen (SME) in Zentral- und Südosteuropa (CSEE) bereitstellt. Die Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und von der österreichischen Finanzmarktaufsicht sowie der Europäischen Zentralbank als konzessioniertes Kreditinstitut beaufsichtigt wird, und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro. Über ihre sechs Tochterbanken betreute die Addiko Gruppe zum 31. Dezember 2025 rund 0,9 Millionen Kunden im CSEE-Raum über ein gut verteiltes Netzwerk von 154 Filialen sowie moderne digitale Bankvertriebskanäle.

Die Addiko Gruppe positionierte sich mit einer klaren Strategie als spezialisierte Bankengruppe für Konsumenten und SMEs und konzentriert sich dabei auf den Ausbau des Kreditgeschäfts mit Konsumenten und SMEs sowie auf Zahlungsdienstleistungen ("Fokusbereiche"), wobei sie unbesicherte Privatkredite für Konsumenten und Betriebsmittelkredite für SMEs anbietet. Diese Kernaktivitäten werden weitgehend durch Privatkundeneinlagen finanziert.

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Aussender: Addiko Bank AG Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Tel.: +43 664 88876940 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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April 09, 2026 05:45 ET (09:45 GMT)