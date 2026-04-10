Transformative Übernahme: Axo Copper - Goldprojekt ebnet Weg zur schnellen Produktion

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Mit San Antonio, 1,12 Mio. Unzen Gold, bestehender Infrastruktur und 40 Mio. CAD frischem Kapital stellt sich Axo Copper neu auf und schafft einen klaren Pfad zur potenziellen Goldproduktion.

Axo Copper Corp. (TSXV: AXO | WKN A416BY) hat im Februar 2026 einen tiefgreifenden strategischen Wandel vollzogen. Mit dem Abschluss der Akquisition des San Antonio-Goldprojekts und einer umfangreichen Kapitalerhöhung rückt das Unternehmen von der Rolle eines reinen Kupfer-Explorers in die eines fortgeschrittenen Entwicklers mit kurzfristigem Pfad zur Goldproduktion. In einem Marktumfeld, in dem operative Visibilität und künftiger Cashflow stärker gewichtet werden, gewinnt dieser Schritt zusätzliche Bedeutung. Axo Copper verbindet nun ein Brownfield-Goldprojekt mit vorhandener Infrastruktur und eine hochgradige Kupferexplorationsstory in Jalisco in einem einzigen Portfolio.

Zentral für diese neue Aufstellung ist die bestehende Ressourcenbasis des San Antonio-Projekts. Denn dort liegt bereits eine dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechende Ressource von 1,12 Mio. Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,11 g/t Gold vor, ergänzt um 3,1 Mio. Unzen Silber. Gleichzeitig verfügt das Projekt über entscheidende, bestehende Infrastruktur, darunter eine Haufenlaugungsanlage mit einer Kapazität 4.000 Tonnen pro Tag (!) und eine CIC-Anlage aus dem Jahr 2021, die den Zeitraum zu einer potenziellen Produktionsaufnahme erheblich verkürzt - genau wie die erst im Februar 2026 abgeschlossene Bought-Deal-Finanzierung über 40 Mio. CAD!

San Antonio liefert Axo Copper 1,12 Mio. Unzen Gold als Basis

San Antonio liegt im produktiven Sonora-Trend und damit in der Nachbarschaft etablierter Goldoperationen wie La Colorada von Argonaut Gold, La India von Agnico Eagle und Mulatos von Alamos Gold. Die Datengrundlage ist mit über 85.000 Metern historischer Bohrungen außergewöhnlich umfangreich. Auf Basis der Mineralressourcenschätzung von 2022 umfasst die Lagerstätte insgesamt 31,4 Mio. Tonnen mit 1,11 g/t Gold und damit 1,12 Mio. Unzen Gold.

Davon entfallen auf die Kategorie Indicated 14,9 Mio. Tonnen mit 1,20 g/t Gold und 577.000 Unzen Gold. In der Kategorie Inferred werden 16,5 Mio. Tonnen mit 1,02 g/t Gold und 544.000 Unzen Gold ausgewiesen. Die Ressource umfasst Oxid-, Übergangs- und Sulfidzonen. Besonders die Sulfidzone mit 1,25 g/t Gold gilt als wichtiger langfristiger Werttreiber, während die Oxidzone mit 0,89 g/t Gold den kosteneffizienten Neustart über Haufenlaugung mit Low-Strip-Charakter unterstützen soll.

Zusätzlich umfasst die Ressourcenschätzung auch die Satellitenlagerstätten High Life und Calvario, was das Distriktpotenzial des Projekts unterstreicht. Darüber hinaus sieht Axo Copper auf dem 11.338 Hektar großen Areal weiteres Erweiterungspotenzial. Vor allem die El Tigre Zone westlich von Golfo de Oro rückt in den Vordergrund. Dort weisen hochgradige Oberflächenproben und historische Kleinstbergbau-Aktivitäten auf zusätzliche mineralisierte Systeme hin. Nach Angaben des Unternehmens wurden dort Trends über 10 Kilometer Streichlänge identifiziert, was auf Spielraum für eine signifikante Ressourcenausweitung hindeutet.

La Huerta ergänzt Axo Copper um hochgradiges Kupfer

Während San Antonio den Übergang in Richtung Goldproduktion tragen soll, bleibt La Huerta der High-Impact-Explorationsarm von Axo Copper. Das Projekt fügt dem Portfolio gezieltes Kupfer-Exposure hinzu und ist strategisch so eingebunden, dass ein künftiger Gold-Cashflow aus San Antonio unter anderem die Bohrprogramme in Jalisco unterstützen könnte.

Die Mineralisierung auf La Huerta ist an intrusive Dykes gebunden, die bislang über eine Strecke von 5 Kilometern verfolgt wurden. Historische Bohrungen lieferten 13,7 Meter mit 5,03% Kupfer sowie 9,5 Meter mit 6,63% Kupfer. In den von Axo Copper durchgeführten Phase-I- und Phase-II-Programmen kamen weitere hochgradige Abschnitte hinzu, darunter 7,6 Meter mit 7,37% Kupfer und 13,15 Meter mit 2,89% Kupfer. Die aktuellen Arbeiten konzentrieren sich auf die Tiefe unterhalb der historischen Las-Marias-Minen. Aus Sicht des Unternehmens bestätigt die Konsistenz der Gehalte über verschiedene Bohrphasen hinweg ein robustes System, das in der Tiefe weiterhin offen ist.

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Axo Copper stellt sich komplett neu auf: Goldprojekt ebnet Weg zur schnellen Produktion

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Enthaltene Werte: CA0084741085,XD0002747026,CA04016A1012,CA0115321089,CA00248Y1079