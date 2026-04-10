Die Versamet Royalties-Aktie setzt im April ihren Höhenflug fort. Seit Monatsbeginn hat der Kurs des Royalty-Unternehmens um knapp über +20% zugelegt und notiert aktuell fast auf einem neuen Allzeithoch. Was gibt Versamet dieser Tage so viel Auftrieb und sollten Anleger jetzt noch in das kanadische Rohstoffunternehmen einsteigen? Die größte Transaktion der Firmengeschichte Hintergrund der bärenstarken Kursentwicklung der Versamet Royalties-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de