Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, "Make or Buy" - das ist die klassische Frage, die nicht nur eine zentrale Bedeutung in der Betriebswirtschaftslehre einnimmt, sondern sich auch im Rahmen des alltäglichen Lebens immer wieder stellt. In der Betriebswirtschaftslehre geht es in diesem Kontext um die Entscheidung eines Unternehmens, bestimmte Güter oder Dienstleistungen selbst zu erstellen oder diese am Markt zuzukaufen. Und genau die gleiche Frage stellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boerse.de