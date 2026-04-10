Nach der kräftigen Erholung in der Woche nach Ostern haben die US-Börsen am Freitag einen Gang zurückgeschaltet. Die Märkte bewegen sich in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld: Die Waffenruhe im Iran gilt als brüchig, während zarte Hoffnungen im Ukraine-Konflikt zumindest leicht stützend wirken. Konjunktur- und Inflationsdaten aus den USA lieferten dagegen kaum neue Impulse.Im Fokus bleibt der Ölpreis als zentraler Taktgeber. Dieser verharrt auf dem Niveau des Vortages und signalisiert damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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