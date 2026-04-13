Der DAX bleibt im Erholungsmodus. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich 635 Punkte zu und schloss +2,74% höher mit knapp 23.804 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Siemens Energy und Infineon, Rheinmetall rutschte ans DAX-Ende. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Starker Rebound nach Feuerpause-Deal Hierzulande kehrten die Anleger nach dem langen Osterwochenende erst am Dienstag an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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