Nach den vorerst gescheiterten Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran und dem daraus resultierenden Anstieg der Ölpreise dürften die US-Aktienmärkte mit negativer Tendenz in die neue Börsenwoche starten. Zusätzlich belastet die deutlich negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen der Investmentbank Goldman Sachs. Für den Dow Jones Industrial signalisierte der Broker IG rund 45 Minuten vor dem Handelsstart ein Minus von 1,0 Prozent auf 47.428 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär