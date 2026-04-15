Die Hoffnung auf Frieden in Nahost hat dem DAX am Dienstag weitere Unterstützung verliehen. Am Ende ging es 1,3 Prozent nach oben auf 24.044,22 Punkte. Auf diesem Niveau dürfte der deutsche Leitindex auch in den Mittwoch starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen wenige Punkte tiefer auf 24.016 Punkte.US-Präsident Trump zeigte sich zuletzt wieder zuversichtlich, was ein mögliches Ende des Iran-Kriegs angeht. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte er dem US-Fernsehsender Fox News. Die Ölpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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