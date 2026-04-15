Wedgemount Resources: Der US-Öl-Trade, der mit der Geopolitik kollidiert!

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Das ist kein theoretisches Setup mehr. Das ist eine voll ausgeprägte makroökonomische Kollision zwischen Geopolitik, Energiesicherheit und Kapitalrotation - und mittendrin steht ein Unternehmen.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Wedgemount Resources veröffentlicht.



Wedgemount Resources (WKN A3CQU5) liefert bereits genau das, wonach der Markt verzweifelt sucht:

Produktion. Cashflow. Skalierung. Lage.

Kommen wir direkt zur Sache.

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DER TRUMP-EFFEKT: GLOBALE ÖLSTRÖME VERSCHIEBEN SICH - SCHNELL

Wenn Donald Trump über Öltanker spricht, hört der Markt zu.

Und was er signalisiert hat, ist kein Rauschen - es ist ein struktureller Wandel.

Laut seinen jüngsten Aussagen:

Massive Mengen leerer Öltanker bewegen sich in Richtung USA

Ziel: Beladung mit amerikanischem Öl und Gas

Auslöser: Instabilität in der Straße von Hormus, durch die rund 20% der weltweiten Ölversorgung fließen

Was bedeutet das konkret?

Die Straße von Hormus ist geworden:

Ein geopolitischer Engpass

Ein Preisanker für globales Öl

Eine Risikoprämie, die in jedem Barrel steckt

Und jetzt?

Tanker werden aktiv in die USA umgeleitet.

Das bedeutet nur eines:

US-Öl ist nicht mehr nur wettbewerbsfähig - es wird zur bevorzugten Option.

Trump formulierte es klar:

Die USA verfügen über mehr Öl als die nächsten zwei größten Produzenten zusammen

Es ist qualitativ hochwertiger ("sweet crude")

Und es ist sofort verfügbar

Das ist keine Zukunftsthese.

Das ist eine Echtzeit-Nachfrageverschiebung hin zur US-Produktion.

WARUM DAS FÜR SMALL-CAP-ÖL ENTSCHEIDEND IST - UND WARUM ES DIE MEISTEN ÜBERSEHEN

Hier liegt der Denkfehler.

Wenn Öl steigt, investieren Anleger typischerweise in:

Majors (Exxon, Chevron)

Large Caps

ETFs

Doch der eigentliche Hebel?

Liegt bei Small-Cap-Produzenten mit bestehender Produktion.

Warum?

Umsätze steigen direkt mit dem Ölpreis

Margen expandieren schneller

Bewertungen werden aggressiv neu bewertet

Jetzt kombiniert mit:

Globalen Käufern, die aktiv US-Öl suchen

Umgebauten Lieferketten

Energiesicherheit als politische Priorität

Dann wird aus interessant sehr schnell explosiv.

DIE STORY: WEDGEMOUNT RESOURCES (ISIN: CA94847W1095 | WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5)

Hier wird die Chance konkret.

Wedgemount ist nicht:

Ein Explorer

Ein Konzept

Eine "vielleicht irgendwann"-Story

Sondern:

Ein reiner Permian-Basin-Produzent

Mit 22.000 Acres

131 produzierenden Bohrlöchern

100% Working Interest

Und sofortigem Cashflow

Noch einmal:

Während der Markt nach Angebot sucht, produziert Wedgemount bereits.

DER PERMIAN-VORTEIL - LAGE IST ALLES

Alles beginnt mit der Lage.

Das Permian Basin ist:

Die produktivste Ölregion Nordamerikas

Das Rückgrat der US-Energieproduktion

Eine Region, in die Milliarden investiert werden

Wedgemount konzentriert sich auf:

Runnels County

Taylor County

Coleman County

Mit Nähe zu Abilene:

Zugang zu Arbeitskräften

Bestehende Infrastruktur

Kosteneffizienz

Das ist keine verstreute Landposition.

Das ist ein strategischer Kern mit Skalierungspotenzial.

DIE ASSETS: CASHFLOW HEUTE UPSIDE MORGEN

Was besitzt und betreibt Wedgemount konkret?

AKTUELLES INVENTAR

131 vertikale Produktionsbohrungen

14 Injektionsbohrungen

Mehrere übereinanderliegende Förderzonen

FORTSCHRITT

23 Bohrungen optimiert

32 wieder in Produktion gebracht

PRODUKTQUALITÄT

42° API leichtes Öl

Hochwertiges "Sweet Crude"

Genau das, was der Markt aktuell verlangt

INFRASTRUKTUR

Anlagen übernommen und modernisiert

Bestehende Transport- und Absatzstrukturen

Das ist eine voll integrierte Produktionsplattform.

DIE STRATEGIE: BILLIG KAUFEN, AGGRESSIV OPTIMIEREN, SCHNELL SKALIEREN

Hier liegt der Unterschied.

Wedgemount setzt nicht auf:

Hochriskante Exploration

Teure Bohrprogramme

Kapitalintensives Wachstum

Sondern auf:

Unterbewertete Assets kaufen

gezielt optimieren

Produktion steigern

Cashflow wachsen lassen

Und das funktioniert.

DIE ZAHL, DIE ALLES VERÄNDERT

Nach Optimierung:

Mehr als 5- bis 8-fache Produktionssteigerung pro Bohrloch

Das ist kein kleiner Schritt.

Das ist transformativ.

TECHNOLOGIE: KLEINE DETAILS, GROSSE WIRKUNG

Die eingesetzten chemischen Verfahren:

Reduzieren Paraffinablagerungen

Kontrollieren Asphaltene

Verhindern Skalierung

Ergebnis:

Höhere Fördermengen

Weniger Ausfälle

Höhere Gesamtgewinnung

So werden alte Bohrlöcher zu modernen Cashflow-Produzenten.

DER NÄCHSTE SCHRITT: ENHANCED OIL RECOVERY

Zusätzlicher Hebel:

Waterflooding

Erweiterte Fördermethoden

Ergebnis:

Längere Lebensdauer

Höhere Reserven

Mehr Produktion

300+ BOHRZIELE EINGEBAUTE OPTIONALITÄT

Wedgemount hat bereits:

Produktion

Cashflow

Optimierungspotenzial

Und zusätzlich:

Über 300 neue Bohrmöglichkeiten

Das bedeutet:

Wachstum ist bereits definiert

Keine teuren Zukäufe nötig

Organische Skalierung möglich

DIE FINANZIERUNG: SMART MONEY POSITIONIERT SICH

Die Finanzierung war überzeichnet.

Das zeigt:

Hohe Nachfrage

Starkes Investoreninteresse

Kapital positioniert sich früh

DAS GROSSE BILD: ALLES KOMMT ZUSAMMEN

Globale Faktoren:

Instabilität im Nahen Osten

Lieferkettenprobleme

Tanker werden umgeleitet

Politische Faktoren:

Fokus auf US-Energie

Strategische Neuausrichtung

Marktfaktoren:

Hohe Ölpreise

Kapitalrotation

Angebotsdefizit

Und mittendrin:

Ein Small Cap mit Produktion in Texas.

HIER PASSIERT DIE NEUBEWERTUNG

Märkte bewegen sich in Phasen:

Rohstoff steigt Cashflow wird sichtbar Markt erkennt es Bewertung explodiert

Wedgemount befindet sich genau im Übergang.

WAS DER MARKT NOCH NICHT VOLL ERKANNT HAT

Viele sehen Wedgemount noch als:

Klein

Frühphase

Nebenwert

Aber in Wahrheit ist es:

Ein Produzent

Im Permian Basin

Mit Wachstum durch Optimierung

In einem enger werdenden Markt

Und wenn sich das Narrativ dreht:

Dann erfolgt die Neubewertung abrupt.

DER TRADE: US-PRODUKTION IN EINER FRAGMENTIERTEN WELT

Die Welt teilt sich in:

Stabile Regionen

Instabile Regionen

Und Öl wird neu bewertet nach:

Zuverlässigkeit

Die USA - insbesondere Texas - bieten:

Stabilität

Skalierbarkeit

Zugang

Deshalb kommen die Tanker.

FAZIT

Das ist kein Hype.

Das ist Positionierung.

Wedgemount bietet:

Sofortige Produktion

Cashflow

Skalierbares Wachstum

Strategische Lage

In einem Markt, der sich gerade neu ordnet.

Die Ölwelt verändert sich in Echtzeit.

Tanker bewegen sich.

Kapital folgt.

Und Wedgemount (ISIN: CA94847W1095 | WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5) ist bereits positioniert.

Die einzige Frage ist:

Ist der Markt schon da - oder kommt die Bewegung erst noch?

https://thehill.com/homenews/administration/5826953-donald-trump-us-oil-tankers-iran-war/



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BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

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