Der Nahost-Konflikt trägt seltsame Blüten. Hatte der Iran anfangs die Straße von Hormus als Faustpfand im Krieg mit Israel und den USA benutzt, so setzt US-Präsident Donald Trump die Meerenge nun unter "Privat-Verwaltung". Schiffe, die aus dem Iran kommen und nicht-befreundete Staaten beliefern, droht er zu versenken. Starke Worte! Gestern fuhren schon mal vier chinesische Frachter und Tankschiffe durch, ohne dass es zu Zwischenfällen kam. Die EU hält sich mit Kritik zurück und stellt sogar selektive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Online