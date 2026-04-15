San Francisco - Das amerikanische KI-Unternehmen Anthropic hat Vas Narasimhan, den CEO des Pharmakonzerns Novartis, in den Verwaltungsrat berufen. Das Aufsichtsgremium der Firma hinter dem Chatbot Claude umfasst damit nun sieben Mitglieder. Die Ernennung erfolgte durch den sogenannten Long-Term Benefit Trust, wie das Unternehmen in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Dabei handelt es sich um ein unabhängiges Gremium ohne finanzielle Beteiligung. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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