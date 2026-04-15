Bank of America schlägt Markterwartungen - Sieht stabile US-Wirtschaft

CHARLOTTE - Die Bank of America hat im ersten Quartal unerwartet hohe Zinseinnahmen verzeichnet. Der steuerpflichtige Zinsüberschuss in den ersten drei Monaten des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Er fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Unterm Strich verdiente das Institut mit 8,6 Milliarden Dollar (7,3 Mrd Euro) rund 17 Prozent mehr.

Auch Morgan Stanley profitiert im ersten Quartal von regem Handelsgeschäft

NEW YORK - Die US-Bank Morgan Stanley hat im ersten Quartal gut an den starken Kursbewegungen an der Börse verdient. Die Erträge aus dem Aktienhandel stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf über 5,1 Milliarden US-Dollar, wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet. Unterm Strich verdiente die Bank knapp 5,6 Milliarden Dollar (4,8 Mrd Euro) und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel 3 Prozent zu.

ROUNDUP 2: Keine Schlichtung bei Lufthansa - Streiks gehen weiter

FRANKFURT - Mit unverändert heftigen Streiks begleiten die Crews der Lufthansa das Jubiläum ihres Unternehmens. Nur wenige Stunden nach dem Vorschlag einer Schlichtung haben sich das Unternehmen und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit erneut entzweit und mit gegenseitigen Vorwürfen überzogen. Insbesondere konnte man sich nicht über den Umfang der zu schlichtenden Streitfragen einigen. Die bis einschließlich Freitag geplanten Streiks werden damit fortgesetzt.

ROUNDUP: Hypoport mit verhaltenem Jahresauftakt - Aktienkurs steigt kräftig

BERLIN - Beim Finanzdienstleister Hypoport hat sich die Nachfrage nach Immobilienkrediten im ersten Quartal zurückhaltend entwickelt. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen habe in den ersten drei Monaten des Jahres mit 20,3 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres gelegen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. An der Börse legten die Aktien aber kräftig zu.

ROUNDUP: Iran-Krieg belastet Luxuskonzern Hermes - Aktie verliert kräftig

PARIS - Auch der französische Luxusgüterhersteller Hermes hat zum Jahresauftakt die Folgen des Iran-Krieges zu spüren bekommen. Vor allem die Geschäfte in Frankreich entwickelten sich schlechter, denn wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten kamen weniger Touristen in das Land. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie gab im frühen Handel um fast 13 Prozent nach. Damit summieren sich die Kursverluste seit Jahresbeginn auf gut ein Viertel.

ROUNDUP: Aixtron erhöht Jahresprognose - Aktie springt kräftig an

HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron wird für das laufende Jahr optimistischer. Grund ist eine zuletzt stärker als erwartet ausgefallene Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik. Das Management hebt deshalb die Jahreszielspannen für Umsatz und operative Marge an. Der im ersten Quartal erzielte Umsatz blieb derweil hinter den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten zurück. Anleger interpretierten das Gesamtpaket aber positiv - die Aktie legte am Mittwoch deutlich zu.

ROUNDUP: Chipausrüster ASML erhöht Jahresziel - Quartalsausblick enttäuscht aber

VELDHOVEN - Der Chipausrüster ASML profitiert weiterhin vom KI-Boom und ist mit überraschend viel Schwung in das neue Jahr gestartet. Laut Konzernchef Christophe Fouquet verbessern sich die Wachstumsaussichten in der Halbleiterindustrie weiter, angetrieben würden sie durch die anhaltenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI). Das Management rechnet sich deshalb noch etwas mehr Umsatz im Jahr aus als bisher.

ROUNDUP: Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich - Aktie steigt

SOFIA - Der Technologiekonzern Shelly hat im ersten Quartal den Umsatz überraschend deutlich gesteigert. Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung zum Jahresauftakt über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen. An der Börse kam das gut an.

Schaeffler erwartet Margenanstieg zu Jahresbeginn - Aktie zieht an

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler rechnet im ersten Quartal mit einem leichten Anstieg der Ertragskraft. Der Erlös habe währungsbedingt wohl unter dem Vorjahresumsatz von 5,92 Milliarden Euro gelegen, die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern aber etwas höher, teilten die Herzogenauracher am Mittwoch in einer Präsentation zu einem Analystencall mit. Die Marge befinde sich deutlich innerhalb der fürs Jahr veranschlagten Bandbreite von 3,5 bis 5,5 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler im ersten Quartal eine operative Marge von 4,7 Prozent ausgewiesen. Die Schaeffler-Aktie legte am Vormittag in der MDax-Spitzengruppe um knapp 7 Prozent zu.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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