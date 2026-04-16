Berlin (ots) -- Mit 18,3 Mio. Euro bestes Ergebnis vor Steuern seit Gründung erzielt, Ergebnis seit 2022 nahezu verdoppelt- Kundenzahl und verwaltetes Vermögen im Konzern gegenüber Vorjahr jeweils zweistellig gewachsen- Digitale Tochter quirion betreut erstmals mehr als 100.000 Kundinnen und Kunden- Kapitalmarktgeschäft trägt positiv zum Ergebnis bei- Strategischer Schwerpunkt: staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot ab 2027Die Quirin Privatbank hat im Geschäftsjahr 2025 das beste Ergebnis vor Steuern ihrer Geschichte erzielt und gleichzeitig wichtige Weichen für künftiges Wachstum gestellt. Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 18,3 Mio. Euro (Vorjahr: 16,9 Mio. Euro) und konnte seit 2022 fast verdoppelt werden. Gemeinsam mit ihrer digitalen Tochter quirion betreut die Bank zum Jahresende rund 117.000 Kundinnen und Kunden mit einem Vermögen von 10,5 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 12 % bei den Kunden und 11 % beim verwalteten Vermögen."Unser Wachstum zeigt: Eine unabhängige Beratung auf Basis eines wissenschaftlich fundierten Anlagekonzepts ist auch 20 Jahre nach unserem Start gefragter denn je", kommentiert Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Quirin Privatbank. "Wir wachsen bei Kunden, beim verwalteten Vermögen und in der Qualität unserer Beratung - und wir sind hervorragend positioniert, um eine wichtige Rolle in einem faireren Finanzsystem zu spielen."Starkes Privatkundengeschäft: mehr Kunden, mehr VermögenDas operative Wachstum wird maßgeblich vom Privatkundengeschäft getragen. Die Quirin Privatbank konnte 2025 erneut rund 1.500 Neukunden gewinnen. Die Gesamtzahl der Kunden stieg damit um 7 % auf 14.600, das Kundenvermögen erhöhte sich ebenfalls um 7 % auf 7,2 Mrd. Euro.Infolgedessen legte der Provisionsüberschuss im Privatkundengeschäft um 6 % zu. Gleichzeitig konnte der Kostenanstieg nach einem investitionsintensiven Jahr 2024 deutlich gebremst werden: Die Verwaltungsaufwendungen stiegen nur noch um 7 % (Vorjahr: 24 %). Die Cost-Income-Ratio im Privatkundengeschäft lag mit 66 % fast auf Vorjahresniveau (2024: 65 %) und spiegelt eine robuste Ertrags- und Effizienzlage wider.Die Kundenzufriedenheit blieb auf sehr hohem Niveau: Der Net Promoter Score (NPS) lag 2025 bei 56, ein im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich sehr hoher Wert. In Kundenbefragungen gaben 87 % der Kundinnen und Kunden an, mit der Quirin Privatbank zufrieden oder sehr zufrieden zu sein (2007: 45 %).quirion: über 100.000 Kunden und 3,3 Mrd. Euro verwaltete GelderDie digitale Tochter quirion setzte ihren Wachstumskurs auch 2025 fort. quirion gewann rund 19.000 Neukunden und überschritt damit die Marke von 102.000 Kundinnen und Kunden - ein Plus von 12 %. Die verwalteten Kundengelder stiegen um 20 % auf 3,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,7 Mrd. Euro).Mit ihrem Goal-Based-Investing-Ansatz stellt quirion - wie die Quirin Privatbank - die Lebensziele der Menschen in den Mittelpunkt. Zahlreiche Auszeichnungen - zuletzt der Goldene Bulle von Börse Online und EURuro - unterstreichen, dass quirion eine führende Adresse für einfache und renditestarke Aktienanlage in Deutschland ist.Zwei Geschäftsbereiche, ein GeschäftsmodellDie Quirin Privatbank steht heute auf zwei starken Säulen: dem Privatkundengeschäft und dem Kapitalmarktgeschäft. Das Kapitalmarktgeschäft blieb 2025 stabil. Während Blue Chips an den Börsen neue Höchststände erreichten, entwickelten sich Mid und Small Caps deutlich schwächer; die Unsicherheit im wirtschaftlichen Umfeld erschwerte die Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen. Dank des weniger vom Marktumfeld abhängigen Geschäfts im Kapitalmarktservice konnte der Bereich Capital Markets dennoch ein positives und gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes Ergebnis erzielen. Die Cost-Income-Ratio des Kapitalmarktgeschäfts verbesserte sich von 76 % auf 69 %."Bessere Rahmenbedingungen für den Geschäftsbereich Capital Markets boten die Märkte auch 2025 nicht. Umso erfreulicher ist es, dass es uns erneut gelungen ist, namhafte Transaktionen zu realisieren und unsere Position unter den Top 3 im deutschen Anleihemarkt für Mittelständler weiter zu verfestigen", so Johannes Eismann, CFO und Vorstand Kapitalmarktgeschäft.Solide Kapitalbasis und DividendeDie Bilanzsumme erhöhte sich leicht auf 1.425 Mio. Euro (Vorjahr: 1.340 Mio. Euro). Die Gesamtkapitalquote betrug zum Jahresultimo unverändert 33,1 % und lag damit deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen sowie über der internen Zielgröße. Das Eigenkapital stieg auf 88,0 Mio. Euro (Vorjahr: 84,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss nach Steuern betrug 11,0 Mio. Euro (Vorjahr: 13,2 Mio. Euro). Die Veränderung spiegelt wider, dass die steuerlichen Effekte aus den Gründungsjahren inzwischen vollständig ausgelaufen sind, sodass der Steueraufwand 2025 deutlich höher ausfiel als im Vorjahr.Wie in den Vorjahren will die Quirin Privatbank ihre Aktionärinnen und Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg beteiligen und zugleich die Kapitalbasis weiter stärken. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividendenausschüttung von 0,13 Euro je Aktie vorzuschlagen.Blick nach vorn: Altersvorsorgedepot als WachstumstreiberAuch im kommenden Jahr will die Quirin Privatbank ihren Wachstumskurs fortsetzen, eine zentrale Rolle wird dabei das 2027 startende, staatlich geförderte Altersvorsorgedepot spielen. Jene rund 83 % der Deutschen, die bisher nicht in Aktien investieren, sollen mit einem klaren, einfach verständlichen und transparenten Vorsorgeangebot erreicht werden. Die Bank wird dazu die Stärken beider Marken - Quirin Privatbank und quirion - auf einer integrierten, hochskalierbaren Plattform bündeln. Kundinnen und Kunden sollen dort KI-gestützt ihre finanzielle Zukunft planen und geförderte Altersvorsorgeprodukte digital abschließen können."Die vergangenen 20 Jahre waren eine außergewöhnliche Reise - vom Pioniermodell gegen Provisionen hin zu einer etablierten, wachstumsstarken Privatbank mit klarem Profil", so Schmidt. "Unser Anspruch bleibt: mehr Menschen für Aktien begeistern, ihr Geld gut anlegen und sie dabei unterstützen, ihre Lebensziele zu erreichen."Den vollständigen Geschäftsbericht 2025 der Quirin Privatbank finden Sie unter https://assets.quirinprivatbank.de/files/QPB_Gescha%CC%88ftsbericht%202025_0415.pdf.Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Capital Markets getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis.Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de), die als quirion AG rechtlich selbstständig ist.Pressekontakt:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63861/6256403