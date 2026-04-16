In einer Phase, in der sich das Handelsgeschehen auf die Auswirkungen des Iran-Krieges zu konzentrieren scheint, nimmt die Quartalsberichtssaison Fahrt auf. Für die Cannabis-Unternehmen wird es möglicherweise eine richtungsweisende Berichtssaison werden. Anleger und Investoren wollen Fortschritte in der Geschäftsentwicklung sehen. Nach den zahlreichen Enttäuschungen in der Vergangenheit muss Aufbruchsstimmung aufkommen. Einen ersten Vorgeschmack ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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