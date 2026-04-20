Straße von Hormus wieder im Fokus - und warum Permian-Barrels jetzt noch wertvoller sind

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Lassen Sie uns den Lärm ausblenden und auf das Wesentliche fokussieren.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Wedgemount Resources (WKN A3CQU5) erstellt und verarbeitet.

Aktuell sehen wir:

Öl stabil bei rund $90 WTI

Die Straße von Hormus erneut im Fokus (≈20% der globalen Versorgung)

erneut im Fokus (≈20% der globalen Versorgung) Tankerströme, die sich Richtung USA verlagern

Das Permian Basin als verlässliche Backup-Quelle

als verlässliche Backup-Quelle Und ein strukturelles Abflachen des Shale-Wachstums

Und genau hier entsteht der entscheidende Punkt:

Wedgemount Resources (WKN A3CQU5) notiert aktuell bei etwa €0,06 pro Aktie



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DIE DISKREPANZ IST OFFENSICHTLICH

Der Markt bewertet Wedgemount derzeit wie:

Eine Frühphasen-Story

Ein Konzept ohne Substanz

Ein "Eventuell-irgendwann"-Play

Die Realität ist jedoch eine andere:

Assets mit Permian-Exposure

Bestehende Produktion

Direkte Cashflow-Sensitivität zu WTI

Skalierbares Wachstum durch Optimierung

In der aktuellen Marktphase gilt:

Diese Kombination ist nicht spekulativ - sie ist strategisch.

WARUM DAS JETZT RELEVANT IST

Das Makroumfeld hat sich fundamental verändert:

1. HORMUS-RISIKO IST ZURÜCK

Rund 20% der globalen Ölströme laufen durch diese Route

Jede Störung führt zu sofortiger Angebotsverknappung

Käufer suchen aktiv Alternativen

2. DIE USA ALS SICHERER LIEFERANT

Politisch stabil

Infrastruktur vorhanden

Hochwertiges "Sweet Crude"

3. PERMIAN ALS GLOBALER ANKER

~6,6-6,7 Mio. Barrel/Tag

Eine der wichtigsten Förderregionen weltweit

4. ABER: DAS WACHSTUM VERLANGSAMT SICH

Weniger schnelle Angebotsausweitung

Strukturell enger werdender Markt

WAS IN SOLCHEN ZYKLEN PASSIERT

Typischer Ablauf:

Ölpreis steigt Konsolidierung Stabilisierung auf hohem Niveau Cashflows werden sichtbar Produzenten werden neu bewertet

Wir befinden uns aktuell zwischen:

Phase 3 → Phase 4

€0,06 - WAS DER MARKT NICHT EINPREIST

Auf diesem Niveau reflektiert der Kurs nicht:

Nachhaltig hohe Ölpreise (~$90 WTI)

Strategische Bedeutung des Permian

Verschiebung globaler Lieferketten

Produktionssteigerung durch Optimierung

Der Markt bewertet:

Unsicherheit

Während das Makro signalisiert:

Angebotsverknappung + steigende strategische Relevanz

DAS IST EIN POSITIONIERUNGSTRADE

Nicht Momentum.

Nicht kurzfristiger Hype.

Sondern:

Frühzeitige Positionierung vor der Neubewertung.

Denn sobald der Markt vollständig verknüpft:

Hormus-Risiko

US-Energie-Dominanz

Permian-Plateau

Cashflow-starke Small Caps

Dann erfolgt die Bewegung:

Schnell - und nicht linear.

WARUM PRODUZENTEN ZUERST STEIGEN

In einem $90+ Ölmarkt:

Explorer:

Kapitalbedarf

Zeitverzögerung

Unsicherheit

Produzenten:

Sofortige Cashflows

Direkte Margenausweitung

Klare Bewertungsbasis

Deshalb:

Kapital rotiert zuerst in Produzenten.

WEDGEMOUNT (WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5: DER DIREKTE HEBEL

Wedgemount bietet:

West-Texas-Exposure

Bestehende Produktionsbasis

Optimierungsgetriebenes Wachstum

Direkte Abhängigkeit vom WTI-Preis

Bei ~$90 WTI bedeutet das:

Steigende Umsätze

Höhere Margen

Skalierbarer Cashflow

DER MARKT IST NOCH NICHT DORT

Aktuell sehen wir:

Hohe Ölpreise

Sinkende Volatilität

Erste Kapitalrotation

Aber:

Small-Cap-Ölaktien hinken noch hinterher.

Diese Lücke schließt sich erfahrungsgemäß nicht langsam.

FAZIT

Die Faktoren sind klar:

Geopolitisches Risiko

Strukturelle Angebotsverknappung

Stabiler Ölpreis (~$90 WTI)

Kapitalrückkehr in den Energiesektor

Und darunter:

Ein Produzent im Permian Basin bei €0,06

Hier liegt die Opportunität.

Nicht bei den offensichtlichen Namen.

Nicht bei den Majors.

Sondern in der Differenz zwischen:

Makro-Realität

und

Marktpreis

Wedgemount Resources ( WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5) befindet sich genau in dieser Lücke.

Die Frage ist nicht, ob Öl stark bleibt.

Die Frage ist:

Wann der Markt beginnt, die tatsächlichen Profiteure korrekt zu bewerten.

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Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

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