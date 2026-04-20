Zürich - Die Schweizer Delivery-Plattform Just Eat kooperiert mit der Migros: Ab dem 4. Mai 2026 ist ein Sortiment aus über 10'000 Artikeln des Detailhändlers auf der Just Eat-App verfügbar. Die Produkte werden innerhalb von 60 Minuten direkt aus den Supermärkten geliefert - zu regulären Ladenpreisen und inklusive zahlreicher Supermarkt-Rabatte. Der operative Rollout fokussiert sich auf die Genossenschaften Migros Genf, Wallis und Tessin. Die Bestellungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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