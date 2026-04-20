Der südkoreanische Zellhersteller Samsung SDI hat einen mehrjährigen Vertrag mit Mercedes-Benz über die Lieferung von NMC-Batterien für Elektroautos geschlossen. Für Samsung SDI ist es der erste Liefervertrag mit Mercedes-Benz für E-Auto-Akkus. Mercedes-Benz plane, die Batterien in künftigen kompakten und mittelgroßen Elektro-SUVs sowie Coupé-Modellen einzusetzen, wie Samsung SDI mitteilt. Zum Umfang des Liefervertrags macht das Unternehmen aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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