Iran und kein Ende! Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Finanzmärkte weiter verunsichern, rückt Gold erneut in den Fokus als bewährter sicherer Hafen für Investoren. Besonders Projekte in stabilen Bergbauregionen wie Nevada profitieren von diesem Umfeld, da sie Versorgungssicherheit, Rechtssicherheit und planbare Produktionsperspektiven vereinen. Genau hier findet sich Lahontan Gold mit seinem fortgeschrittenen Santa-Fe-Projekt im traditionsreichen Walker-Lane-Goldgürtel. Wie von den Branchengrößen Barrick Mining und Newmont in Nevada bereits eindrucksvoll bestätigt, entsteht auch mit Lahontan Gold eine klassische Entwicklungsstory mit erheblichem Hebel auf steigende Goldpreise. Für Anleger könnte sich daraus eine seltene Kombination ergeben: Ein wachsender Goldentwickler in einer der sichersten Bergbauregionen der Welt, mit klarer Perspektive auf den nächsten großen Bewertungsschub. Die Aktie zeigt seit Monaten beeindruckende Stärke, die Rally sollte jetzt noch einmal einen Schub bekommen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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