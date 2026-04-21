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SURTECO GROUP SE: Umsatz und Gewinn in 2025 am oberen Ende der angepassten Prognose. Guter Start ins Jahr 2026



21.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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SURTECO GROUP SE: Umsatz und Gewinn in 2025 am oberen Ende der angepassten Prognose.

Guter Start ins Jahr 2026

Umsatz 2025 bei 821,2 Mio. € und EBITDA adjusted bei 80,2 Mio. €

Vorläufiger Umsatz Q1-2026 bei 208,4 Mio. € und EBITDA adjusted bei 26,7 Mio. € Buttenwiesen, 21. April 2026 - Der Umsatz des SURTECO Konzerns lag im Geschäftsjahr 2025 mit 821,2 Mio. € um -4 % unter dem Vorjahreswert von 856,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung von negativen Währungskurseffekten gegenüber dem Vorjahr und dem Umsatzrückgang aus dem eingestellten Geschäft mit Imprägnaten beträgt der organische Umsatzrückgang -2 %. Das EBITDA gab um -24 % auf 72,1 Mio. € nach (Vorjahr: 94,4 Mio. €) und das EBITDA adjusted (bereinigt um Sondereffekte wie Transaktions- und Beratungskosten) fiel um -16 % auf 80,2 Mio. € nach 95,3 Mio. € im Vorjahr. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) betrug 13,7 Mio. € (Vorjahr: 35,4 Mio. €). Nach Abzug von Steuern und einem Finanzergebnis, das von negativen Währungskurseffekten beeinflusst ist, fiel ein Konzernfehlbetrag von -14,3 Mio. € an, nach einem Konzerngewinn von 8,4 Mio. € im Vorjahr. Aufsichtsrat und Vorstand haben sich entschlossen, die Liquidität im Unternehmen zu halten und den gemäß HGB entstandenen Jahresfehlbetrag auszugleichen. Ein Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung entfällt somit. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern mit einem Umsatz zwischen 780 und 830 Mio. € und mit einem EBITDA adjusted zwischen 70 und 90 Mio. €. Nach vorläufigen Zahlen startete SURTECO mit einem Umsatz von 208,4 Mio. € (Vorjahr: 222,3 Mio. €) und einem EBITDA adjusted von 26,7 Mio. € (Vorjahr: 26,7 Mio. €) gut in das Geschäftsjahr 2026. Die Marge (EBITDA adjusted / Umsatz) stieg dabei von 12,0 % im ersten Quartal 2025 auf nunmehr 12,8 %. Das EBITDA reported stieg um 20 % auf 23,5 Mio. € nach 19,5 Mio. € im Vorjahr. Den Geschäftsbericht des Jahres 2025 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco.com . Der finale Bericht für das erste Quartal 2026 wird am 30. April 2026 veröffentlicht. Kontakt: SURTECO GROUP SE

Martin Miller

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Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.500 Mitarbeiter-/innen an weltweit 26 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 821 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. €) 2024 2025 Veränderung Konzernumsatz 856,6 821,2 -4 - davon Surfaces 265,8 253,1 -5- - davon Edgebands 149,6 140,0 -6 - davon Profiles 130,0 133,6 +3 -davon North America 263,1 250,0 -5 -davon Asia / Pacific 48,1 44,5 -7 Auslandsumsatzquote in % 81 81 -. EBITDA 94,4 72,1 -24 EBITDA adjusted 1) 2) 95,3 80,2 -16 - davon Surfaces 26,9 16,6 -38 - davon Edgebands 25,0 22,9 -8 - davon Profiles 17,0 18,4 +8 -davon North America 27,5 21,5 -21 -davon Asia / Pacific 6,8 5,8 -15 EBT 19,6 -10,8 -155 Konzerngewinn / -verlust 8,4 -14,3 -270 Ergebnis je Aktie in € 3 0,54 -0,92 -270 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 64,9 48,8 -25 Free Cashflow 37,1 21,1 -43

Bereinigt um Transaktions-, Beratungskosten, und Rückstellungen für Personalmaßnahmen Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731



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