Der Solartracker-Hersteller TrinaTracker hat für seine Produktserie FixOrigin eine Environmental Product Declaration (EPD) erhalten. Die Zertifizierung liefert verifizierte Daten zu Umweltwirkungen über den gesamten Lebenszyklus. Vor dem Hintergrund des EU-Grenzausgleichsmechanismus CBAM gewinnt dies für Projektentwickler und Investoren an Bedeutung. EPD-Zertifizierung für Solartracker liefert transparente UmweltdatenDer zum Trinasolar-Konzern gehörende Anbieter TrinaTracker hat für seine FixOrigin-Tracker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver