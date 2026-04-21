© Foto: Dall-EUS-Verteidigungsunternehmen verzeichnen nicht zuletzt auch aufgrund des Iran-Krieges starke Geschäfte, wie die am Dienstagmittag vorgelegten Zahlen beweisen. US-Quartalssaison für Rüstungskonzerne bereits auf dem Höhepunkt Nach ihrem Startschuss vor zwei Wochen läuft die US-Quartalssaison langsam zur Höchstform auf. In dieser Woche sind mit UnitedHealth, Tesla und Intel bereits drei Hochkaräter an der Reihe, während in der kommenden Woche dann die ersten Mega Caps warten. Für die Rüstungsbranche ist bereits der Dienstag ein äußerst wichtiger Tag. Neben GE Aerospace haben am Mittag mit Northrop Grumman und RTX zwei Branchenschwergewichte ihre Zahlen vorgelegt. Die Geschäfte haben sich - mit …Den vollständigen Artikel lesen
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