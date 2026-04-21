Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG



21.04.2026 / 17:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG Unternehmen: Mountain Alliance AG ISIN: DE000A12UK08 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.04.2026 Kursziel: 4,50 EUR (zuvor: 4,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Defence-Tech-Exposure konkretisiert - Destinus als strategischer Werttreiber



Konkretisierung der Defence-Strategie: Die Mountain Alliance AG (MA) hat am 15.04. weitere Details zu ihrem bislang nur allgemein kommunizierten Engagement im Defence-Sektor veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei dem im November 2025 angekündigten Investment in einen Anbieter autonomer Flugsysteme um eine Beteiligung an der Destinus Group B.V. Der Einstieg erfolgte bereits im Sommer 2025 und ist im Kontext der strategischen Neuausrichtung im Defence- und Deep-Tech-Bereich zu sehen. Mit der nun erfolgten Konkretisierung erhöht sich die Transparenz hinsichtlich der Portfoliozusammensetzung.



Reputative Aufwertung durch industrielles Netzwerk: Destinus verfügt über Kooperationen mit etablierten Industrieunternehmen wie Rheinmetall und Quantum Systems, einschließlich des Joint Ventures 'Rheinmetall Destinus Strike Systems'. Diese Partnerschaften werten wir als klaren Beleg für die technologische Relevanz und industrielle Anschlussfähigkeit des Unternehmens. Gleichzeitig erhöhen sie die Visibilität für die weitere operative Entwicklung und potenzielle Skalierung. Der Zugang zur Destinus-Transaktion unterstreicht die strategische Bedeutung des Netzwerks rund um die Mountain Partners AG. Die Fähigkeit, sich frühzeitig an technologisch führenden Unternehmen in attraktiven Zukunftsmärkten zu beteiligen, sehen wir als wesentlichen Wettbewerbsvorteil. Eine fortgesetzte Nutzung dieses Zugangs sollte die Grundlage für weiteren hochwertigen Dealflow bilden.



Implikationen für die NAV-Entwicklung: Aus Bewertungssicht ist festzuhalten, dass sich potenzielle NAV-Effekte aus der Destinus-Beteiligung derzeit nur eingeschränkt quantifizieren lassen. Zwar ist davon auszugehen, dass zwischen dem Einstiegszeitpunkt im Sommer 2025 und nachfolgenden Finanzierungsrunden eine Wertsteigerung stattgefunden haben dürfte, jedoch fehlen hierzu konkrete Bewertungsparameter sowie Angaben zur Beteiligungshöhe. Entsprechend bleiben mögliche stille Reserven zunächst indikativ. Mittel- bis langfristig dürfte die Wertentwicklung maßgeblich von der operativen Skalierung sowie Industriepartnerschaften abhängen. der Monetarisierung der bestehenden Industriepartnerschaften abhängen.



Lingoda-Exit als strategischer Katalysator: Ein möglicher Exit der Kernbeteiligung Lingoda bleibt ein zentraler Kurstreiber. Neben einem signifikanten Liquiditätszufluss würde dieser die Basis für eine beschleunigte Reinvestition in wachstumsstarke Segmente wie Defence-Tech schaffen. Das Engagement bei Destinus liefert hierfür bereits eine Blaupause für eine wertorientierte Kapitalallokation.



Fazit: Mit der Konkretisierung der Destinus-Beteiligung wird die strategische Positionierung der Mountain Alliance im Defence-Tech-Segment deutlich geschärft. Die Kombination aus frühem Investment, industrieller Validierung durch namhafte Partner sowie dem Zugang zu einem exklusiven Transaktionsumfeld unterstreicht aus unserer Sicht die zunehmende Qualität des Portfolios. Vor dem Hintergrund des weiterhin bestehenden Abschlags zum NAV sehen wir unverändert attraktives Aufholpotenzial. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel auf 4,50 EUR.







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