Mitteilung der FCR Immobilien AG:
FCR Immobilien AG veröffentlicht testierte Zahlen für 2025 und bestätigt positive Geschäftsentwicklung- Mieterlöse 30,5 Mio. Euro, Gesamtumsatz 36,1 Mio. Euro - EBT 6,9 Mio. Euro, FFO 7,4 Mio. Euro, NAV 164,8 Mio. Euro - Vermietungsquote 94,6 %, WAULT 5,9 Jahre - Dividendenvorschlag: 0,35 Euro je Aktie
Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und bestätigt damit die positive Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr. Trotz gezielter Verkäufe im Immobilienbestand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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