Wallisellen - Mit dem Nahostkonflikt steigen die weltweiten Zahlungsausfälle und Insolvenzen. Der Kreditversicherer Allianz Trade hat in seiner aktuellen globalen Insolvenzstudie die Prognosen für die Jahre 2026 und 2027 im Zuge des Konflikts deutlich nach oben korrigiert. So dürften Pleiten im Jahr 2026 mit einem Zuwachs von 6 % (2025: +6 %) zum fünften Mal in Folge steigen. Vor dem Konflikt lag die Prognose noch bei einem Anstieg der Fallzahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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