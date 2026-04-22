Die Anlage nutzt Abwärme eines Klärwerks als Wärmequelle. Sie stellt eine Vorlauftemperatur von 95 Grad bereit. Enercity bereitet mit dem Bau dieser und weiterer Anlagen das Abschalten eines Kohlekraftwerksblocks vor. Noch deckt der Hannoveraner Versorger Enercity einen großen Teil des Fernwärmebedarfs seiner Kunden mit Wärme aus dem örtlichen Kohlekraftwerk Stöcken. Vor wenigen Wochen hat Enercity den ersten Kraftwerksblock vom Netz genommen, der zweite soll im Frühling 2028 folgen. Ersetzt werden sie durch Biomasse- und Power-to-Heat-Anlagen, die Erweiterung der Wärmeauskopplung aus einer Müllverbrennungsanlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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