In Hannover treibt die enercity AG den Kohleausstieg mit einer 30-Megawatt-Großwärmepumpe voran. Die Anlage nutzt Abwärme aus dem Klärwerk und soll bis Ende 2026 rund 130 Gigawattstunden klimaneutrale Fernwärme liefern. Das Projekt gilt als Beispiel für skalierbare Wärmewende in urbanen Netzen. Großwärmepumpe als Baustein der WärmewendeAm zentralen Klärwerk in Hannover entsteht derzeit eine der größten Einzelanlagen im neuen Fernwärmeportfolio von enercity. Die Großwärmepumpe mit einer thermischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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