Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085) plant einen milliardenschweren Dreifach-Deal. Während viele Produzenten auf Wachstum in politisch stabilen Regionen setzen, schlägt Agnico Eagle nun gleich dreifach zu. Der kanadische Goldriese investiert Milliarden, um ein ganzes Gold-Distrikt in Finnland zu kontrollieren. Für Anleger könnte das mehr sein als nur eine Übernahme, es könnte der Beginn eines neuen europäischen Goldzentrums sein. Denn Agnico Eagle verfolgt mit dem Schritt eine klare Strategie: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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