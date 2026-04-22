Jungheinrich Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Der Aktien Marathon steht für eine strukturierte, langfristige Analyse von Aktien. Jede Woche wird ein Unternehmen unter fundamentalen Gesichtspunkten bewertet. Der Fokus liegt bewusst nicht auf kurzfristigen Marktbewegungen, sondern auf der Entwicklung über mehrere Jahre.

Im Mittelpunkt stehen zentrale Unternehmenskennzahlen, die bis 2028 beziehungsweise 2030 projiziert werden. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Grundlage für eigene Investmententscheidungen zu bieten.

- WKN: 621993 - ISIN: DE0006219934 - Kürzel: JUN3 - Symbol: JGHAF

? Drei Key Takeaways

Die Jungheinrich Aktie bleibt im übergeordneten Bild technisch angeschlagen, mit weiter bestehendem Abwärtsrisiko unterhalb wichtiger Durchschnittslinien.

Fundamentale Perspektiven im Aktien Marathon sind langfristig stabil, jedoch aktuell durch schwächere Ergebnisse belastet.

Ein Investment drängt sich derzeit nicht auf - die Aktie eignet sich vorerst eher für die Watchlist als für einen direkten Einstieg.

Aktien Check: Jungheinrich Aktie

Chartanalyse der Jungheinrich Aktie im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Jungheinrich Aktie zeigt seit ihrem Hoch im Jahr 2021 eine übergeordnete Seitwärtsbewegung nach vorheriger Korrektur. Zwischenzeitliche Erholungen wurden wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt.

Zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie zunächst stabilisieren, geriet anschließend jedoch erneut unter Druck und fiel unter alle relevanten Durchschnittslinien. Die jüngste Erholung scheiterte an der SMA200 bei aktuell 30,34 EUR.

Solange die Jungheinrich Aktie per Wochenschluss unter dieser Marke notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Eine mögliche Stabilisierung liegt im Bereich von 23,50 EUR, wo sich bereits ein Doppelboden gebildet hat. Darunter rückt das Jahrestief 2022 in den Fokus....

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