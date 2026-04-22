Mitteilung des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.:

BEUMER Group wird neuer Hauptpartner des FC Schalke 04

Zwei Partner, die aus ihrer Geschichte heraus und mit ihrem Blick auf die Zukunft perfekt zusammenpassen: Ab der Saison 2026/2027 wird die BEUMER Group neuer Hauptpartner des FC Schalke 04. Das global agierende Familienunternehmen aus Beckum hat einen Vertrag bis mindestens 2029 unterschrieben, der Gültigkeit für alle Profiligen besitzt. Königsblau hat damit alle Top-Assets auf dem Trikot der Knappen frühzeitig vor dem Start in die neue Spielzeit erfolgreich vermarktet.

Verbindende Werte der Ruhrgebietskultur

"Die BEUMER Group und Schalke 04 haben sich gesucht und gefunden. Wir teilen ...

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