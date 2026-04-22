Zürich - Der Technologiekonzern ABB hat im ersten Quartal 2026 Aufträge in Rekordhöhe an Land gezogen. Nun erhöht das Management seine Jahresprognose - trotz Unsicherheiten durch den Iran-Krieg. «Das erste Quartal lief ziemlich genau nach Plan», sagte ABB-CEO Morten Wierod am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Trotz Nahostkonflikt habe sich das Kundenverhalten bisher nicht gross verändert. Insgesamt stieg der vergleichbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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